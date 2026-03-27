China dice que colaborará con Pakistán "en favor de la paz" en Oriente Medio

Durante la llamada, que se llevó a cabo a petición de Dar, el jefe de la diplomacia china reafirmó que su país "valora los incansables esfuerzos" de Pakistán a la hora de "contribuir a la distensión de la situación" en la región, como mediador en las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, según un comunicado de la Cancillería del gigante asiático.

"Iniciar negociaciones no es tarea fácil, pero solo mediante el diálogo se pueden evitar más víctimas y pérdidas, así como prevenir la expansión del conflicto y contribuir al restablecimiento de la navegación normal en el estrecho de Ormuz", aseveró Wang en declaraciones recogidas por su ministerio.

Según la cartera de Exteriores, ambas partes acordaron "promover conjuntamente el alto el fuego y el cese de las hostilidades, reanudar las negociaciones, garantizar la seguridad de los objetivos no militares y de las rutas de navegación, y respaldar el papel principal de las Naciones Unidas".

Por su parte, el canciller paquistaní aseguró ante su par chino que el momento actual es "clave" para reanudar las negociaciones y subrayó que la comunidad internacional "debería alentar a Estados Unidos e Irán a volver a la mesa de diálogo y encontrar vías efectivas para alcanzar la paz".

"Pakistán y China comparten objetivos y posturas en este asunto, y la parte pakistaní espera trabajar junto a China para desempeñar un papel activo en la promoción de la paz y el cese de las hostilidades", señaló Dar, según el comunicado de la parte china.

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Esta llamada telefónica se produjo un día después de que el Gobierno paquistaní confirmara que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán.

El canciller chino mantuvo esta semana otra conversación telefónica con su homólogo iraní, en la que exhortó a retomar la vía del diálogo para poner fin a la guerra de Irán e iniciar conversaciones de paz "lo antes posible".

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán, aunque también ha pedido "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene asimismo estrechos lazos.