Codelco gana casi 2.500 millones de dólares en 2025 y produce 1,4 millones de toneladas

"Hemos reforzado con decisión la seguridad, la confiabilidad, la continuidad y la disciplina operacional para consolidar los avances del período y retomar una senda de crecimiento sostenible”, señaló el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado.

Estos resultados, expuso la cuprífera a través de un comunicado, se tradujeron en un aporte de 1.778 millones de dólares al erario público chileno, un incremento del 16 % con respecto de 2024, en tanto los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) fueron de 6.670 millones de dólares.

Alvarado subrayó que el accidente registrado en El Teniente, la mina de cobre subterránea más grande del mundo que sufrió un derrumbe a mediados de 2025, sumado a otras contingencias "impactaron los ritmos de extracción, la alimentación de mineral y ciertos procesos industriales en algunas faenas", haciendo del año pasado un periodo de "estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacionalcomplejo".

Uno de los hitos destacados por la estatal chilena fue la constitución de Novandino Litio, compañía conjunta creada junto a la minera privada SQM para desarrollar las actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar deAtacama hasta 2060.

Chile es el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia, pero Argentina le sigue de cerca.

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La chilena SQM, controlada por la china Tianqi y vinculada a la familia de Julio Ponce Lerou, yerno del exdictador Augusto Pinochet, y la estadounidense Albemarle son las dos únicas compañías que hasta ahora explotan litio en Chile y lo hacen en el Salar de Atacama, de propiedad estatal.

Codelco, que aglutina casi el 10 % de la producción de cobre de mundo, reportó en 2022 y 2023 fuertes caídas en sus beneficios, debido principalmente a un descenso en el precio del cobre y a menores volúmenes de ventas.

La gigante estatal chilena es una de las decenas de compañías mineras que explotan el metal rojo en el país suramericano, donde la minería supone casi un 15 % del PIB.

Nacionalizada en 1971 por el presidente socialista Salvador Allende, la firma emplea a unas 62.000 personas de manera directa e indirecta y tiene una cartera de 40.000 millones de dólares.