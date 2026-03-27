Condenan a ocho meses de cárcel a un rapero en Marruecos por cargar contra la monarquía

La corte condenó además a Suhaib Qebli (23 años de edad), miembro del movimiento islamista opositor Justicia y Caridad y cuyo canal de YouTube acumula 165.000 visualizaciones, a una multa de 1.000 dirhams (93 euros), según indicaron este viernes a EFE fuentes de su defensa.

Qebli, que estudia formación profesional en un instituto de Taza y fue detenido el pasado 23 de febrero, debutó en el rap en 2021, con temas marcados por su apoyo a la causa palestina, las críticas al deterioro de los servicios públicos y la denuncia de la represión policial.

Los cargos se sustentan en canciones como "Queremos saber" (32.000 visualizaciones), en la que carga contra los servicios de seguridad, y "No a la normalización" (13.000 visualizaciones), donde critica la decisión del rey Mohamed VI de normalizar las relaciones con Israel.

El rapero fue exculpado de otros dos cargos que le atribuía la Fiscalía: "insultar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones" y "difundir y distribuir afirmaciones o hechos falsos con el fin de difamar a otras personas".

Los lazos entre Marruecos e Israel, que enfrentan un duro rechazo por parte de las corrientes islamistas, se han ido reforzando tras la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países en diciembre de 2020, en el marco de un acuerdo tripartito con EE.UU. como tercera parte, que reconoció entonces la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.