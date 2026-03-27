Costa Rica respalda la iniciativa de autonomía presentada por Marruecos para el Sáhara

El portal añadió que el jefe de la diplomacia costarricense, Arnoldo André Tinoco, y su homólogo marroquí, Naser Burita, afirmaron este viernes, en una declaración conjunta tras su reunión en Rabat, que "una autonomía bajo soberanía marroquí podría constituir la solución más viable".

Costa Rica subrayó además su intención de actuar en adelante "sobre la base de esa posición" en los ámbitos político, diplomático, económico y consular, siempre según el Ministerio de Exteriores marroquí.

La declaración se produce en el contexto de la reciente intención manifestada por el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, de lanzar "una revisión estratégica" de la misión de la Minurso, en una audiencia ante el Congreso estadounidense sobre la reforma de las operaciones de paz en la ONU.

El futuro de la Minurso quedó en entredicho el pasado octubre, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones aprobó la Resolución 2797, que por primera vez alude a la propuesta marroquí de autonomía como una posible base para la solución política del conflicto, y que consiguió el apoyo de potencias y bloques internacionales, incluida la Unión Europea (EU).

La ONU renovó entonces la misión por un año, pero con la recomendación de presentar en el plazo de seis meses -es decir, este mes de abril- un plan estratégico sobre su futuro.

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Según el portal del Ministerio de Exteriores marroquí, Costa Rica y Marruecos reafirmaron en la declaración conjunta su compromiso de situar sus relaciones bilaterales en una "nueva dinámica", basada en un diálogo político estructurado y en una cooperación reforzada.

Los dos responsables diplomáticos se comprometieron asimismo a profundizar su cooperación política y en sectores de interés común, en particular la agricultura, las energías limpias, la investigación científica, el turismo y la protección del medio ambiente.