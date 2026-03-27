Cristina Fernández celebra fallo favorable a Argentina en caso YPF y destaca apoyo de EEUU

En una publicación en X, Fernández consideró que la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York demostró que la expropiación de YPF fue realizada "conforme a derecho" y reconoció además el apoyo de Estados Unidos a lo largo de todo el juicio "tanto en su administración demócrata como republicana".

"También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012, hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética", añadió, en alusión a la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país.

Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía durante el Gobierno de Fernández, también se hizo eco de resolución judicial a través de X: "Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan. YPF es de los argentinos".

"Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global", agregó.

La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Fernández y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

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El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionaria del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

En 2023, Preska falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

El fallo fue apelado por Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que este viernes revocó la sentencia y explicó que "las reclamaciones de los demandantes por daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual contra la República no son admisibles en virtud de los códigos civiles y el derecho público de Argentina".

La posición jurídica argentina ante la Corte de Apelaciones recibió el aval formal de varios países que se presentaron a favor del país suramericano ante ese tribunal, entre ellos los Estados Unidos, Francia e Italia.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.