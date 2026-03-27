Cuba, preocupada por los dos barcos del Convoy Nuestra América desaparecidos en el Caribe

Los veleros -ocupados por activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años- formaban parte de la iniciativa que buscó desde la semana pasada mostrar públicamente solidaridad con Cuba y criticar el bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla.

“Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del convoy Nuestra América. Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”, expresó el mandatario cubano en redes sociales.

Estas embarcaciones eran las dos últimas de la delegación mexicana del convoy Nuestra América. Habían zarpado el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres (sureste de México) y hasta el momento no se tiene comunicación ni confirmación de su arribo.

Ante esta situación, la Secretaría de Marina (Semar) de México informó este jueves que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con tripulantes de varias nacionalidades.

Los veleros, “tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo”, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, “en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar”, indicó la Semar en un comunicado.

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La Semar informó que mantiene “un monitoreo permanente” para actualizar el plan de búsqueda y “la definición de zonas probables de deriva”, e “incrementar la probabilidad de localización de las embarcaciones”.

La Marina mexicana llamó a la comunidad marítima internacional, embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y golfo de México, para que, reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas “en caso de contar con información o avistamiento de las embarcaciones referidas”.

El Convoy Nuestra América ha llevado a varios centenares de activistas y políticos durante más de una semana a la isla, donde fueron recibidos por el presidente Díaz-Canel, y participaron en actos políticos, visitaron centros hospitalarios y escuelas.