Del mundo del espectáculo a la política: el rapero Balendra Shah se une al club del poder

Es a sus 35 años el mandatario más joven en la historia moderna de Nepal, pero la transición de los escenarios a la política de este ingeniero de formación comenzó en 2022, cuando ganó la alcaldía de Katmandú como independiente.

Su ascenso a la jefatura de Gobierno llega tras unos comicios en los que su formación, RSP, obtuvo la mayoría. Fiel a su pasado como exponente de la escena del rap nacional Nephop, estrena su mandato con una canción: "El nepalí ya no tiene miedo", dice su tema 'Jay Mahakali'.

El líder ucraniano, de 48 años, asumió su cargo en mayo de 2019, casi tres años antes de que el presidente ruso, Vladímir Putin, iniciara contra su país el 24 de febrero de 2022 una invasión que aún persiste.

El mismo año en que se puso el traje presidencial todavía figuraba en los créditos de 'Servidor del pueblo', serie en la que participó desde 2015. Títulos como 'Love in the Big City' (2009) u 'Office Romance. Our Time' (2011) completan un historial audiovisual que hizo que se cuestionara su capacidad y lo convirtió en carne de memes.

El actual líder republicano estadounidense, de 79 años, atesoraba una trayectoria como empresario y presentador del programa de telerrealidad 'The Apprentice' cuando se marcó Washington como objetivo.

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Alardeaba de no pertenecer al 'establishment' y de llegar con nuevos ojos para no limitarse a transferir el poder de una administración a otra, sino para "devolvérselo" al pueblo. La frase más famosa de su programa es un eslogan recurrente para manifestarse en su contra: 'You're fired' ('Estás despedido'), le dicen.

Morales, de 57 años, no necesitaba presentación cuando llegó a la presidencia en 2016: meses antes su principal mérito era el programa de comedia 'Moralejas', emitido en un canal local durante 18 años, en el que participaba junto con su hermano Sammy y que le hizo alcanzar gran popularidad gracias a su personaje, Neto.

Robert Kyagulanyi, de 44 años y conocido como Bobi Wine, es un músico reconvertido a la política que lidera la oposición en su país. En las controvertidas elecciones del pasado enero en las que Yoweri Museveni revalidó la presidencia que ostenta desde 1986, quedó en segundo lugar, con el 24,72 % de los sufragios.

A mediados de este mes anunció haber abandonado Uganda de forma temporal para buscar apoyo en el extranjero, tras huir de una emboscada en su casa. Como artista, uno de sus mayores éxitos fue 'Kiwani': "En el gueto todo el mundo lucha por sobrevivir", dice su letra.

Rajoelina, de 51 años, fue derrocado en un golpe de Estado el pasado 14 de octubre tras semanas de protestas masivas lideradas por los jóvenes. Estuvo en el poder en tres periodos: de 2009 a 2014 como presidente de la Alta Autoridad de Transición y después desde 2019 hasta su expulsión.

Llegó al poder a los 35, pero se había hecho un nombre antes como DJ y promotor de eventos, actividad que luego expandió a los medios con la compra del canal de radiotelevisión Ravinala, rebautizado Viva Radio y Viva TV.

"Se podría pensar que su origen profesional los sitúa como candidatos ajenos al sistema, aparentemente más fiables y capaces de impulsar políticas de ruptura", cuenta a EFE Luc Rouban, director de investigación emérito en el Centro Nacional francés para la Investigación Científica (CNRS), que matiza que Trump, "procedente del mundo empresarial y de una familia adinerada", no estaba tan "fuera".

El también politólogo Jean-Yves Camus, de la Fundación Jean-Jaurès, lo atribuye a la decepción del electorado y a la pérdida de influencia de la prensa tradicional.

"Mucha gente susceptible de votar por ellos considera la política un gran circo. No ven razones para elegir a un dirigente bajo criterios serios porque no se toman la política en serio. No han visto que haya cambiado su vida cotidiana y ven las elecciones como una especie de farsa sin importancia", añade.