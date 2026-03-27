Disney rodará 'Tangled' en España tras una primera versión de dibujos animados

El presidente regional, Juan Francisco Pérez Llorca, anunció este viernes que unos momentos antes se había cerrado "una nueva inversión importante", en alusión a la nueva versión, que se filmará en los platós de Ciudad de la Luz de Alicante, entre otros lugares.

La historia se basa en un popular cuento de los hermanos Grimm protagonizada por Rapunzel, una princesa de melena rubia que da nombre al relato y que está encerrada en una torre por una bruja.

La versión animada fue dirigida por Nathan Greno y Byron Howard, con música de Alan Menken.