Dos buques de la china Cosco empiezan a cruzar Ormuz para regresar a su país, según medio

Según ese medio, que cita a fuentes anónimas, los buques 'Indian Ocean' y 'Arctic Ocean' navegaban hacia el exterior del estrecho tras quedarse "atrapados" dentro del golfo Pérsico, empleando el marcador 'China Owner' ('propietario chino', en inglés) y transportando contenedores mayormente vacíos de carga.

Ambos buques tenían previsto zarpar hacia Malasia a mediados de marzo, pero los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, dirigidas también contra otros países de la región, se acabaron traduciendo en un bloqueo 'de facto' de Ormuz, vía marítima clave por la que transita el 20 % del petróleo y el gas natural consumido a nivel mundial.

La información asegura, sin embargo, que estas naves no harán la ruta habitual a través de Ormuz sino que utilizarán el 'pasaje seguro' habilitado por las autoridades iraníes, que supone un desvío hacia sus aguas territoriales entre las islas de Larak y Qeshm, en la zona septentrional del estrecho.

Una de las fuentes citadas por Caixin asegura que Cosco ha priorizado el regreso de cargueros vacíos porque, en caso de ser atacados al pasar por Ormuz, sufrirían menos daños que los buques petroleros que la naviera china tiene en el golfo Pérsico, los cuales están totalmente cargados.

Ese medio apunta que por el momento se desconoce si se autorizará también a naves que porten contenedores cargados a cruzar esas aguas, y agrega que los cargueros están esperando a los resultados de las negociaciones entre Pekín y Teherán al respecto.

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Un ejecutivo de una naviera china explicó que, actualmente, cualquier buque que quiera pasar por el mencionado 'pasaje seguro' debe contactar a través de intermediarios con la Guardia Revolucionaria iraní y negociar con ellos si pagar una tasa o colaborar en el transporte de bienes. Según la consultora Lloyd's List Intelligence, al menos dos buques han pagado ese peaje hasta el momento, y lo habrían hecho en yuanes.

Este miércoles, Cosco anunció que volvería a aceptar nuevas reservas de contenedores ordinarios con destino a varios países de Oriente Medio, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin, Catar, Kuwait e Irak, según un aviso a clientes.

Un día más tarde, el carguero 'Aquarius' atracó en el puerto de Sohar (Omán), situado a unos 240 kilómetros al sur de Ormuz, con casi 200.000 toneladas de bienes destinados a los países del Golfo.

En las últimas semanas, los ataques y amenazas en la zona han alterado la navegación comercial y elevado los costes logísticos, lo que ha causado un encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales que ha afectado también a China, donde los combustibles han registrado una de sus mayores subidas recientes.