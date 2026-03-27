EE. UU. recalca su compromiso "inquebrantable" con Taiwán ante la reunión Trump-Xi de mayo

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el director del Instituto Americano en Taiwán (AIT, la embajada 'de facto' de EE. UU.), Raymond Greene, aseguró que Washington aboga por crear un entorno en el que ambos lados del estrecho de Taiwán "puedan resolver sus diferencias pacíficamente y sin coacción".

"Para lograrlo, consideramos que el diálogo y la disuasión son dos caras de la misma moneda (...). Seguimos apoyando los esfuerzos de Taiwán para adquirir capacidades de defensa cruciales", afirmó Greene durante una cena organizada por la Cámara de Comercio Estadounidense en Taiwán.

Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, una visita que tenía previsto llevar a cabo entre finales de marzo y principios de abril, pero que fue aplazada por la guerra de Irán.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la venta de armamento a Taipéi: en una llamada telefónica a principios de febrero, Xi instó a Trump a "manejar con prudencia" el envío de armas a Taiwán, y subrayó que la isla es la "primera línea roja" en las relaciones entre ambas potencias.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

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Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría defenderlo en caso de conflicto con Pekín.