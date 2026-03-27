EEUU prioriza el cambio económico en Cuba a "derrocar" su liderazgo, según expertos

"Todo apunta a que EE.UU. está dando prioridad a su estabilidad y a su seguridad nacional, y a que podría producirse algún tipo de transición en la política económica de Cuba, sin que ello implique necesariamente un cambio en la cúpula del poder", declaró Brian Winter, vicepresidente de política de Americas Society y del Council of the Americas.

Ambas organizaciones, que buscan promover el diálogo político, económico y cultural sobre las Américas, organizaron un evento en su sede de Nueva York sobre el "renovado interés" de la Casa Blanca por los países latinoamericanos en el que intervinieron varios expertos, entre ellos Kevin Sullivan, exembajador de EE.UU. para Nicaragua.

Winter recordó que Cuba "siempre ha tenido una importancia única para la seguridad nacional de EE.UU.", especialmente por la competencia con otras potencias como China y por la inmigración cubana hacia el país. Según dijo, alrededor de un 20 % de la población cubana ha emigrado en los últimos años.

Aunque, señaló, hay también una cuestión "personal" en la nueva postura de EE.UU. con Cuba: Marco Rubio, el secretario de Estado.

"Creo que es justo decir que la historia personal del secretario Rubio influye en la política estadounidense", añadió.

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Aunque precisamente esto refleja, a su juicio, que las intenciones de la Casa Blanca con Cuba no son solo acabar con la Administración de Miguel Díaz-Canel: "Si se tratara solo de derrocar el régimen de La Habana por motivos familiares, estarían adoptando una política diferente", comentó.

También conversaron sobre las nuevas relaciones de Washington y otros países, como Colombia o México, pero sobre todo de Venezuela.

En línea con lo que ha mencionado el Gobierno de EE.UU., José Enrique Arrioja, director editorial de la revista Americas Quarterly, planteó que en Caracas se espera un "proceso de cambio largo" aunque reconoció que se han realizado avances en los meses posteriores al arresto de Nicolás Maduro.

"Lo que estamos viendo es lo que suelo llamar un 'chavismo light'. Esta relación pragmática entre el régimen de Delcy Rodríguez y la administración de Washington es algo tan nuevo, tan difícil de evaluar y de calibrar en muchos sentidos, que lo hace bastante impredecible", añadió.