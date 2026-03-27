El 83 % de los mexicanos que regresaron de EE. UU. lo hicieron forzados, según la ONU

De acuerdo a cifras del Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, la mayoría de los mexicanos que regresaron a su país desde Estados Unidos lo hicieron por la intervención de las autoridades, de modo que no fue producto de su voluntad.

Así se desprende de los últimos datos del organismo en el marco de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento, un estudio en el que se encuestó a unas 400 personas en una decena de ciudades mexicanas.

La OIM destacó este viernes, en un comunicado, que no todas las personas que retornaron a México fueron deportadas, ya que un 17 % lo hicieron por las dificultades para encontrar un empleo o por temor a ser detenidas para su posterior deportación.

"Una de las lecturas del análisis de OIM, uno de los pocos los realizados en México que aglutina y compara a población retornada mexicana y extranjera, es que el retorno de personas desde Estados Unidos hacia México es un proceso heterogéneo que exige respuestas diferenciadas de las autoridades de este país", indicó el organismo.

Tras asentarse de nuevo en su país de origen, la principal necesidad para el 62 % de los retornados era generar ingresos y acceder a empleos, seguida de otras preocupaciones como recibir asistencia médica y legal o acceder a medios de transporte y vivienda .

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En cuanto al género, el 76 % de los retornados eran hombres, mientras que el 12 % eran mujeres adultas. La mayoría de ellos son originarios de los estados de Guerrero (sureste), Oaxaca (sureste) y Michoacán (este).

Los motivos para migrar a Estados Unidos fueron, principalmente, económicos para el 96 % de los mexicanos encuestados, quienes también mencionaron en un 21 % motivos de seguridad.

Además, tan solo un 1 % regresó aduciendo motivos políticos, porcentaje que sube al 16 % entre los extranjeros retornados a México desde el país vecino.

Por último, los mexicanos con formación universitaria eran el 4 % del total que regresaron, mientras que el 10 % carecen de estudios.

El estudio también destacó que en el caso de las personas extranjeras, 64 % de quienes regresaron de Estados Unidos a México lo hizo por intervención de las autoridades estadounidenses, y un 36 % por algún otro motivo.

Mientras que para el 59 % su principal necesidad al ser retornados a México fue generar ingresos y acceder a empleos.

Desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, Washington endureció su política migratoria y ha detenido a más 177.000 mexicanos, de los cuales 13 fallecieron mientras eran custodiados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según informó esta semana el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.