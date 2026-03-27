El Banco Central de Brasil liquida extrajudicialmente una 'fintech' por irregularidades

Además del Banco Master, liquidado en noviembre pasado, y de las compañías Will, Pleno y Enterpay, el emisor brasileño también determinó la liquidación extrajudicial este año de por lo menos otras cinco instituciones vinculadas a los citados bancos.

Las instituciones liquidadas tienen algún tipo de relación con el Master, cuyo propietario, Daniel Vorcaro, está en prisión y negocia un acuerdo de colaboración judicial para confesar su responsabilidad en esas irregularidades y señalar a sus cómplices.

El posible acuerdo ha generado una gran expectativa debido a que las investigaciones señalan relaciones sospechosas de Vorcaro con diferentes políticos y hasta miembros de la Corte Suprema.

Según el regulador, la intervención del Entrepay se debió a su situación económico-financiera "comprometedora", así como al incumplimiento de normas que rigen su actividad y a la generación de perjuicios que exponían a sus acreedores a un riesgo anormal.

La decisión alcanza también a otras empresas del mismo conglomerado, como Acqio Adquirência Instituição de Pagamento y Octa Sociedade de Crédito Direto.

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La liquidación extrajudicial es un mecanismo mediante el cual la autoridad monetaria asume el control para cerrar de forma ordenada una institución inviable, sin necesidad de una intervención judicial directa.

En este proceso, los bienes de los controladores y antiguos administradores quedan indisponibles, mientras se determina el grado de responsabilidad por las irregularidades detectadas.

El Banco Central informó que continuará investigando el caso, lo que podría derivar en sanciones administrativas y en la remisión de antecedentes a otras autoridades competentes.

El conglomerado Entrepay tenía una participación marginal en el sistema financiero brasileño, con cerca de un 0,009 % de los activos totales, lo que limita el impacto sistémico de su liquidación.