El conservador Partido Popular gana las elecciones autonómicas en las Islas Feroe

El liberal Partido Unionista obtuvo el 21,5 %, por delante del Partido Socialdemócrata del presidente autonómico Aksel V. Johannesen, que retrocedió casi ocho puntos hasta el 18,9 %.

El Partido Republicano y el Partido del Progreso, las otras dos fuerzas que formaban la coalición de gobierno, lograron respectivamente el 17,4 y el 6,6 %.

El Partido de Centro obtuvo el 5,3 % y el Partido del Autogobierno entró por primera vez en el Parlamento con el 3,6 %.

Con ese resultado, el líder conservador Beinir Johannesen parte como favorito para liderar un nuevo gobierno, que podría incluir a los liberales y a los centristas, con los que sumarían 18 de los 33 escaños del Løgting (Parlamento).

Johannesen, que es sobrino del actual jefe de gobierno, podría convertirse así a sus 29 años en el presidente más joven en la historia de este archipiélago del Atlántico Norte.

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Aksel V. Johannesen anunció la convocatoria de elecciones hace un mes después de la aprobación de un polémico proyecto de infraestructuras, aludiendo a la falta de unión entre los socios de gobierno.

La campaña estuvo marcada por temas como la economía, la vivienda y la emigración de la población más joven en este archipiélago de 18 islas situado en el Atlántico Norte y en el que viven unas 54.000 personas.

Como parte del Reino de Dinamarca, las islas Feroe votaron también el martes pasado en las elecciones legislativas danesas, en las que los dos diputados asignados a este territorio fueron a parar al Partido Socialdemócrata y al Partido Unionista.