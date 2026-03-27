El DAX cierra la semana con una caída del 1,38 % hasta los 22.300,75 puntos

El DAX 40 cayó al cierre un 1,38 % hasta los 22.300,75 puntos, una caída similar a la sufrida el jueves, que fue del 1,50 % hasta 22.612,97 puntos.

La incertidumbre entre los inversores debido a las consecuencias económicas de la guerra contra Irán, que incluyen el cierre del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio internacional, y en particular de hidrocarburos con destino Asia, también se volvió a notar en el parqué de Fráncfort.

De hecho, el MDAX, selectivo para las medianas empresas, sufrió una caída de un 2,16 %, hasta los 27.762,09, mientras que el tecnológico TecDax cayó un 2,15 % hasta los 3.349,65 puntos.

Con todo, en el DAX 40, las firmas ganadoras del día fueron la química BASF, que vio subir el precio de sus acciones un 2,17 %, hasta los 51,84 euros, la productora de ingredientes cosméticos, aroma y fragancias Symrise AG, cuyos títulos se revalorizaron un 1,51 % hasta los 72,38 euros.

Por su parte, las acciones de la empresa reaseguradora Hannover Rück aumentaron su valor un 0,86 %, hasta los 258,60 euros.

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En el lado de las perdedoras del día quedaron la compañía fabricante de motores MTU Aero Engines, cuyas acciones bajaron un 4,10 % hasta los 296,90 euros, la firma armamentística Rheinmetall, cuyas participaciones cayeron un 4,11 % hasta los 1.377 euros, mientras que la tecnológica Infineon vio descender el valor de sus títulos un 3,83 % hasta los 37,40 euros.