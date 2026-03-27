El déficit en cuenta corriente de Brasil cae hasta el 2,71 % del PIB en febrero

El déficit interanual en cuenta corriente de la mayor economía de América Latina cayó por cuarto mes consecutivo, tras haber llegado al 3,48 % del PIB en noviembre pasado y al 2,94 % del PIB en enero de este año.

De acuerdo con el emisor, el saldo negativo en la diferencia entre los recursos que Brasil envió al exterior y los que recibió de otros países por comercio, servicios, rentas y transferencias sumó 63.400 millones de dólares (unos 55.043 millones de euros) entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Se trata de una reducción del 6,9 % frente al saldo en rojo acumulado en doce meses hasta febrero de 2025, que era de 68.100 millones de dólares.

En esa reducción contribuyó el resultado de febrero, cuando el déficit fue de 5.600 millones de dólares, muy inferior a los 10.200 millones de dólares del mismo mes del año pasado y una mejoría atribuida al fuerte aumento del superávit comercial del país.

El Banco Central informó igualmente que la inversión extranjera directa acumulada por Brasil en los últimos doce meses hasta febrero sumó 75.900 millones de dólares, un valor inferior a los 78.300 millones de dólares acumulados entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

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En febrero Brasil recibió 6.800 millones de dólares en inversión extranjera directa, frente a los 10.000 millones de dólares del mismo mes del año pasado.

Las cuentas externas de la mayor economía de América Latina continúan con un saldo negativo en momentos en los que el país se enfrenta a una desaceleración de su crecimiento económico.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024 y la última proyección del Banco Central es que ese crecimiento se siga desacelerando y llegue al 1,6 % en 2026.