El Eurogrupo pide que las medidas energéticas sean temporales y vigilen el impacto fiscal

Por el momento, los ministros de Economía y Finanzas del euro descartan activar la cláusula de salvaguarda que suspendería la aplicación de las reglas de disciplina fiscal para permitir un mayor gasto público y la Comisión Europea cree que, en cualquier caso, ahora mismo no se dan las condiciones para utilizarla puesto que la economía europea se ralentizará, pero no está en recesión.

"Un mes después del estallido del conflicto, sus efectos ya se están trasladando a la economía real (...). La incertidumbre sigue siendo alta y Europa debe permanecer alerta y lista para responder cuando sea necesario", dijo el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, tras una reunión telemática centrada en el impacto del conflicto en los precios de la energía y las medidas nacionales frente al mismo.

El efecto de la guerra dependerá de su duración y severidad, pero aún cuando las perturbaciones en el suministro energético fuesen "relativamente cortas", la UE está en riesgo de "estanflación", es decir, de vivir un periodo de bajo crecimiento económico y alta inflación, según explicó el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en la rueda de prensa.

Los análisis del Ejecutivo comunitario sugieren que en ese escenario, el crecimiento económico podría ser 0,4 puntos inferior a lo proyectado en otoño y la inflación un punto mayor este año, es decir, del 1 %y del 3,1 %, respectivamente. Si el conflicto es "más sustancial y prolongado", podría restar hasta seis décimas al crecimiento este año y el próximo, explicó Dombrovksis.

En este contexto, las medidas adoptadas por los Estados miembros frente al aumento de los precios "deberían ser selectivas, justas y efectivas, dando prioridad a los hogares y empresas más vulnerables", dijo el presidente del Eurogrupo.

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"Deben ser implementadas rápidamente, pero también ser temporales para abordar la crisis sin crear nuevos problemas mayores en el futuro", añadió el también ministro de Finanzas griego, quien pidió "responsabilidad" y "equilibrio" al adoptar ayudas.

"No deberíamos crear otro tipo de crisis, una crisis fiscal, mientras intentamos luchar contra esta", añadió.

En la misma línea, el comisario de Economía reiteró que las ayudas a hogares y empresas, además de ser "selectivas" y "temporales", no deberían aumentar la demanda de crudo y gas y tendrían que ser "coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando" el sistema energético.

Advirtió asimismo de que el margen de maniobra presupuestario "es más limitado que antes dadas las crisis previas y la necesidad urgente de gasto adicional en defensa", y recordó que las nuevas reglas fiscales ya incluyen algunas opciones para ayudar a "amortiguar" acontecimientos adversos como los actuales.

De hecho, explicó que el Ejecutivo comunitario considera que ahora mismo no se dan las condiciones para volver a activar la cláusula general de salvaguardia usada en la pandemia y la guerra de Ucrania, que suspende la aplicación de las reglas fiscales para permitir mayor gasto público.

Su activación está condicionada a que haya una "recesión económica severa en la UE o la eurozona en su conjunto" y, según los análisis de Bruselas, "no estamos ahí todavía". "Es más una ralentización de la economía europea en lugar de una recesión severa", explicó Dombrovskis.

El presidente del Eurogrupo señaló que entre los ministros hay "diferentes opiniones" sobre la necesidad de usar la cláusula pero, ahora mismo, las medidas que se contemplan se enmarcan "dentro del marco fiscal existente".

Más allá de las acciones que emprendan los países, el Ejecutivo comunitario está trabajando, a petición de los líderes comunitarios, en una batería de iniciativas para abaratar la electricidad, que pasan por rebajar impuestos a la misma, asegurar que la electricidad está menos gravada que los combustibles fósiles, mejorar la infraestructura de redes eléctricas y actualizar el sistema de comercio de derechos de emisiones contaminantes.

Algunos ministros, indicó Dombrovskis, mencionaron la posibilidad de gravar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, como se hizo durante la crisis por la guerra en Ucrania.