El Gobierno de Nicaragua revoca el nombramiento de su embajadora en Cuba

A través del acuerdo presidencial número 42-2026, los comandatarios dejaron sin efecto el nombramiento de Torres Bosques en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Cuba, al que había sido designada el 3 de febrero de 2026.

"El presente acuerdo surte sus efectos a partir del 27 de marzo de 2026", indicaron Ortega y Murillo en el acuerdo, en el que no se explica los motivos de esa decisión.

Torres Bosques, quien fue alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos (2009-2018) y también vicealcaldesa de la capital nicaragüense (2008-2009), se desempeñaba en el cargo de embajadora ante el Gobierno de Venezuela desde el 21 de marzo de 2023, cuando fue trasladada como representante de Nicaragua en Cuba.

Su movimiento de Caracas a La Habana se dio cuatro semanas después de que fuerzas de Estados Unidos capturaran al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas y luego los trasladaron a una cárcel en Nueva York, donde enfrenta un proceso por narcotráfico.

Los Gobiernos de Nicaragua y Cuba son estrechos aliados políticos desde que el sandinista Daniel Ortega retornó al poder en 2007.