El Kremlin acusa a Estados Unidos de querer controlar los gasoductos Nord Stream

"Es evidente que Estados Unidos está enfocado en obtener el control de esta infraestructura energética internacional", afirmó durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov recordó que estos gasoductos antes de la guerra "pertenecían a una compañía internacional, con participación de compañías extranjeras".

"Muchas de ellas se retiraron. Conservamos la propiedad de estas tuberías, pertenecen a nuestra compañía Gazprom. Debido a las sanciones, que consideramos ilegales desde el punto de vista jurídico, enfrentamos dificultades. Lo fundamental es que no están funcionando, uno de ellos está destruido, se deteriora cada día más debido a la agresividad del medio marino", señaló.

Horas antes el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó en declaraciones a France Télévisions que Washington busca dominar los mercados energéticos mundiales, incluyendo estos gasoductos rusos en el mar Báltico.

En 2024 'The Wall Street Journal' informó que un inversor estadounidense, Stephen P. Lynch, habría estado tratando de comprar el gasoducto Nord Stream 2, uno de cuyos ramales permanece intacto.

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El portavoz del Kremlin aprovechó la ocasión para negar que Rusia busque presionar a Estados Unidos con un presunto cierre de las operaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) en el mar Negro, tras ser preguntado sobre esta posibilidad.

"La respuesta muy simple: esto es mentira. Además de los socios estadounidenses, allí están presentes nuestros socios kazajos, y Rusia sigue siendo un garante fiable de la seguridad energética a nivel mundial, pese a todo, a la hora de garantizar el tránsito de hidrocarburos, y siempre cumple con sus compromisos. Nadie puede echarnos algo así en cara", señaló.

Sin embargo, denunció que "el régimen de Kiev no deja en sus intentos de interrumpir el funcionamiento de esta ruta, ha infligido reiterados ataques con drones contra elementos de la infraestructura crítica de este complejo oleoducto. Esa fue la causa del cese de sus operaciones".

"En la práctica, es Kiev quien se ha dedicado y continúa dedicándose al chantaje energético, lo cual afecta los intereses de nuestras compañías, de las compañías estadounidenses, y de las kazajas", zanjó.