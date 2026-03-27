El precio del petróleo de Texas sube un 2,55 % hasta 96,89 dólares por el bloqueo en Ormuz

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 2,41 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Ayer el oro negro subió un 4,6 % después de que Estados Unidos e Irán ofrecieran versiones diferentes sobre las supuestas negociaciones para terminar la guerra en Oriente Medio, que no reflejan más que un bloqueo de las mismas, y los nuevos ataques de Israel contra la cúpula iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

El líder republicano informó a través de su red Truth Social que, "a petición del Gobierno iraní", ha decidido prolongar el plazo 10 días más, que vencerá el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril).