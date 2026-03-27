Erradican 7 hectáreas de cultivos de marihuana en zona paraguaya fronteriza con Brasil

Asunción, 27 mar (EFE).- Agentes paraguayos erradicaron siete hectáreas de cultivos de marihuana y se incautaron de 500 kilos del estupefaciente durante un operativo en una zona rural del municipio de Cerro Corá, en el departamento de Amambay (norte), limítrofe con Brasil, informó este viernes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).