Flávio y Eduardo Bolsonaro participan en la conferencia conservadora CPAC en Texas

Ambos hijos del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro hicieron acto de presencia hoy en el escenario principal del foro, donde Eduardo habló brevemente sobre la candidatura de su hermano y de las represalias que prepara contra el juez Alexandre de Moraes.

El tercer hijo del exmandatario señaló al público, donde estaba sentado Flávio, y lo presentó "como el próximo presidente de Brasil que será elegido en los comicios de octubre".

Eduardo Bolsonaro también habló sobre la salud de su padre, que este viernes recibió el alta tras dos semanas ingresado por una neumonía grave, y del hecho de que el juez Moraes le concediera el arresto domiciliario por un periodo inicial de 90 días debido a su estado de salud.

El exparlamentario aseguró que toda la familia de Jair Bolsonaro está muy contenta con su alta hospitalaria y añadió que "las cosas están mejorando ahora que está en casa, bajo arresto domiciliario".

"Si regreso a mi país ahora, lo más probable es que me encarcelen. No por estar vinculado a carteles de la droga, corrupción, lavado de dinero ni nada por el estilo. Es únicamente por alzar la voz enérgicamente contra un violador de los derechos humanos, su nombre es Alexandre de Moraes", aseguró Eduardo Bolsonaro con respecto al magistrado, al que acusa de perseguirlo a él y a su padre de manera sistemática.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tercer hijo del expresidente brasileño se mudó a EE.UU. en marzo del año pasado, en un momento marcado de creciente presión judicial sobre él por el caso de golpismo de su padre.

La Fiscalía brasileña lo acusó después de amenazar a la justicia de su país al perseguir sanciones de las autoridades estadounidenses si el proceso por intento de golpe contra su padre no terminaba de forma favorable para Jair Bolsonaro.

En julio de 2025 el Gobierno de Donald Trump sancionó a Alexandre de Moraes por vulnerar los derechos humanos del expresidente de Brasil, aunque las levantó en diciembre.

Eduardo Bolsonaro subrayó hoy que la justicia brasileña aún mantiene sus cuentas bancarias y su pasaporte congelados y acusó a Brasilia de considerarlo como "una amenaza para la democracia".