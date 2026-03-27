Fondo agropecuario asigna 389 millones de dólares para financiar al campo mexicano

De acuerdo con un comunicado difundido este jueves por Grupo BMV, la operación se estructuró en tres emisiones: FEFA 26 por 2.706 millones de pesos (150,3 millones de dólares), FEFA 26-2 por 1.371 millones de pesos (76,2 millones de dólares) y FEFA 26V por 2.940 millones de pesos (163,3 millones de dólares), con plazos de 1,5, 3 y 5 años, respectivamente.

Los recursos obtenidos serán destinados a intermediarios financieros autorizados para impulsar el acceso al crédito de productores dedicados a actividades como agricultura, ganadería, avicultura y agroindustria, según precisó la Bolsa mexicana.

En su nota añadió que la colocación también busca respaldar actividades relacionadas con el fomento tecnológico, la capacitación empresarial y la transferencia de tecnología en el sector agropecuario.

Grupo BMV indicó que la emisión cuenta con las calificaciones más altas en el mercado local: HR AAA, de HR Ratings de México, y mxAAA, de S&P Global Ratings, “lo cual significa que la emisora ofrece gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda y un mínimo riesgo”.

En la operación participaron como colocadores intermediarios las casas de bolsa de Banorte, BBVA México, Santander y Scotia Inverlat.

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Para Grupo BMV, este tipo de emisiones de alta calificación, dirigidas a fortalecer el financiamiento productivo en un sector estratégico para la economía nacional, “refuerzan la solidez del mercado bursátil mexicano y contribuyen a construir esquemas financieros más competitivos”.