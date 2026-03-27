Fondo Mundial contra el VIH asigna más de 16,3 millones de dólares a programa de Cuba

La iniciativa, que echó a rodar en la isla en 2003, busca dar respuesta al VIH y construir sistemas de salud resilientes y sostenibles en Cuba en el periodo 2027-2029, explicaron sus responsables en un comunicado.

El objetivo es que, para 2033, Cuba asuma por otros medios la sostenibilidad del programa de respuesta al VIH, garantizando que durante el trienio 2027-2029 y el siguiente habrá financiación externa.

"A partir de 2033 el Fondo ya no otorgará más dinero a Cuba y el país debe asumir por otras vías la sostenibilidad del programa de respuesta al VIH", indicó la presidenta del mecanismo financiero, Déborah Rivas.

El FM indicó que los compromisos del programa "deben ser ambiciosos, pero realistas, estar enfocados estratégicamente", además de "respaldar los esfuerzos del país por reforzar la sostenibilidad financiera y completar una transición efectiva hacia el cese del financiamiento externo".

De acuerdo con organismos, instituciones y representantes de la sociedad civil involucrados en el enfrentamiento al VIH en Cuba, habrá que trabajar con intensidad durante los próximos dos meses en el denominado "diálogo país", para poder presentar en junio la solicitud oficial con los destinos previstos para el financiamiento aprobado.

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En Cuba se reportaron 35.373 personas viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en diciembre de 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Asimismo indicó que la cifra de personas diagnosticadas con el virus disminuyó en ese ejercicio a 1.708 para un 14,5 % menos, mientras que el número de fallecimientos bajó a 114, lo que representa una reducción de un 39 %.

En el país caribeño se diagnostican anualmente entre 1.000 y 2.000 casos nuevos.

Las mayores tasas de detección acumulada se observan en las provincias La Habana (oeste) y Santiago de Cuba (este), donde se concentran más del 50% de los casos.

De ellos, el 80.8% son hombres. Además se reporta una alta prevalencia de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres trans el 54,9% en La Habana, según encuestas recientes.