Forense confirma que los 3 cuerpos hallados en Alabama son de guatemaltecos desaparecidos

Las pruebas forenses y de ADN confirmaron que Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus dos hijos menores de edad —Niurka Zuleta-Choc, de 17 años, y Anthony Garcia Choc, de 2 años— fueron asesinados en su casa en el condado Mobile (Alabama) y después trasladadas a un bosque en el condado de Baldwin.

La familia fue vista por última vez el pasado 30 de enero en su residencia por sus vecinos, que reportaron al siguiente día su desaparición.

Las autoridades dijeron que no había señales de que la puerta de la vivienda hubiera sido forzada. Sin embargo se encontró evidencia de una pelea y sangre por todas partes.

Tras la confirmación de la muerte de la familia han aparecido nuevos detalles del caso, como el hecho de que las tres víctimas fueron apuñaladas.

Héctor Guerra fue detenido y acusado en relación a las muertes de la familia Choc. El sospechoso enfrenta más de diez cargos, incluyendo acusaciones de asesinato capital, abuso de cadáver y obstrucción de la justicia.

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El sospechoso se encuentra detenido sin fianza y no ha querido colaborar con la justicia.

Dos hijas de Choc Cac le sobreviven. Las jovencitas dijeron a Univision que se encuentran solas en EE.UU. y que deben conseguir más de 20.000 dólares para repatriar los cuerpos a Guatemala.