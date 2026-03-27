Francia subraya fracaso militar, económico y estratégico de Rusia por su guerra en Ucrania

"La operación especial de Rusia, que debía durar unos días, se ha estrellado contra el muro de la resistencia ucraniana", provocando que "Putin acuse pérdidas humanas superiores a un millón, más que en toda la posguerra de la Unión Soviética y Rusia desde 1945", aseguró Barrot en rueda de prensa, al término de una reunión de dos días de ministros de Exteriores del G7 celebrada en la abadía de Vaux de Cernay, a unos 50 kilómetros de París.

El jefe de la diplomacia francesa, que invitó a su homólogo ucraniano a las dos jornadas de reuniones, destacó además que "más de mil soldados rusos mueren cada día en el frente", mientras que Ucrania ha ido recuperando territorio en una guerra que ha entrado ya en su quinto año.

En lo económico, Barrot subrayó que "el sector civil ruso está asfixiado y las arcas estatales vacías", y advirtió que "la economía de Putin probablemente entrará en recesión este año", pese a la "temporal mitigación por la subida de precios de los hidrocarburos" consecuencia de la guerra contra Irán y su impacto en Oriente Medio.

Barrot también señaló el aislamiento diplomático de Moscú: "Después de Bashar al Assad (en Siria), Nicolás Maduro (en Venezuela) y la desaparición del ayatolá Jomeini (en Irán), Putin ha perdido a sus últimos aliados estratégicos".

Ante este contexto, el ministro francés destacó que "el G7 ha sido el grupo más fiel a Ucrania desde el 24 de febrero de 2022", cuando empezó la agresión masiva rusa, con todos sus miembros "imponiendo sanciones, suministrando equipamiento militar o contribuyendo financieramente para apoyar la resistencia heroica del pueblo ucraniano".

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Barrot agregó que "Europa ha asumido un papel central en el apoyo financiero y militar a Ucrania", y recordó en particular los "90.000 millones de euros en préstamos que aseguran la estabilidad del país durante los próximos dos años" y la "coalición de voluntarios de más de 30 países que, por primera vez en su historia, comparten capacidades militares para garantizar la paz futura".

"Rusia no defiende el derecho internacional en Ucrania", recalcó el ministro francés, al denunciar "los crímenes de guerra documentados, los ataques a hospitales, escuelas y maternidades, y la deportación de niños ucranianos a campos de reeducación para borrar su identidad".

Para Francia, "la violación de la soberanía y la brutalidad sin límite son la verdadera cara de la política rusa", concluyó.