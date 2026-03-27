Funcionario de Trump sugirió "golpear" a manifestantes contra las redadas, según correos

El abogado Joseph Mazzara, quien se desempeñaba entonces como asesor jurídico general interino DHS escribió en una cadena de correos internos que “Ellos (los agentes) deberían haber simplemente comenzado a golpear a los alborotadores” y a arrestar a todo aquel que no lograra escapar.

“A nadie le gusta recibir golpes con un bastón, y la gente tiende a salir corriendo cuando eso comienza a suceder de verdad”, agregó el abogado en los mensajes obtenidos por la organización American Oversight —a través de la Ley de Libertad de Información— y compartidos con el periódico angelino.

Los comentarios de Mazzara salen a la luz en medio de pedidos de investigación de la labor de Kristi Noem a la cabeza del DHS.

La exsecretaria de Seguridad Nacional fue destituida tras una oleada de críticas por la dureza de las redadas y para contener las protestas, que culminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes migratorios.

Mazzara es cercano a Noem y fue uno de los diez funcionarios que siguieron a la funcionaria al Departamento de Estado, de acuerdo al medio especializado Politico.

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Legisladores demócratas han pedido investigar a la exsecretaria y su paso por el DHS a la que también acusan de despilfarrar dinero de los contribuyentes.

Esta semana también se conoció que el Gobierno de Donald Trump utilizó información errónea al defender las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en los tribunales de inmigración.