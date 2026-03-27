FundéuRAE: Semana Santa, claves de redacción

Son válidas las denominaciones “Semana Santa”, “Semana Grande” y “Semana Mayor”, todas ellas con mayúsculas iniciales.

Los nombres de los periodos litúrgicos o religiosos se escriben con mayúscula en todos los elementos significativos, conforme a lo establecido en la “Ortografía de la lengua española”: “Semana Santa”, “Cuaresma”, “Pascua”.

Se recuerda que, en referencia a la Pascua de Resurrección, lo normal es emplear “Pascua”, en singular, reservando la forma plural “Pascuas” para el periodo navideño.

También requieren mayúscula denominaciones de festividades como “Viernes de Dolores”, “Domingo de Ramos”, “Domingo de Resurrección”, “Jueves Santo”, “Viernes Santo”, “Lunes de Pascua”…

El verbo “procesionar” es adecuado tanto en el sentido intransitivo de ‘salir en procesión’ (“La hermandad procesiona hoy”, “El Cautivo ya ha procesionado”) como en el transitivo de ‘sacar una imagen religiosa en procesión’ (“Ellos procesionan todas sus imágenes durante el Jueves Santo”), de acuerdo con el “Diccionario de la lengua española”.

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Son descriptivos los nombres que reciben las personas que participan de diferente manera en las procesiones de la Semana Santa, por lo que lo recomendable es utilizar la minúscula: “el hermano mayor”, “la costalera”, “el capataz”, “el jefe de los costaleros”, “el cofrade”, etc.

Para aludir al miembro de una cofradía, “cofrade” es en el uso general una voz llana, pero en Chile y Perú se emplea la forma esdrújula “cófrade” en la lengua culta, según la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”.

Los nombres de los pasos, imágenes y cofradías pueden escribirse con mayúsculas iniciales y sin cursiva ni comillas: Cofradía del Cristo de la Columna, Hermandad del Cristo de la Corona… Si el artículo inicial forma parte de la denominación, también va con mayúscula: La Borriquita, La Sagrada Cena, El Prendimiento...

No obstante, en el caso de los pasos y las imágenes, si se considera que son nombres de obras de creación, puede aplicarse el mismo tratamiento que a estas y usar, por tanto, la cursiva y la mayúscula inicial en la primera palabra y en las que por su naturaleza así lo exijan (nombres propios).

Términos como “virgen” o “cristo”, cuando se emplean de manera genérica como sustantivos comunes para aludir a las imágenes, se escriben con minúscula: “una virgen de madera”, “un cristo de estilo gótico”.

Las denominaciones alternativas como apelativos antonomásticos y advocaciones que se usan para referirse a Jesucristo o a la Virgen van con mayúsculas iniciales, según señala la ortografía académica: “el Nazareno”, “el Buen Pastor”, “el Mesías”, “el Salvador”, “la Virgen de la Esperanza”, “Nuestra Señora”...

La grafía “viacrucis”, en una palabra, es la recomendada por el “Diccionario panhispánico de dudas”, aunque, según esta misma obra, también es válida “vía crucis” (en dos palabras y con tilde en la primera). Sin embargo, no se considera apropiada “vía-crucis”. En cualquier caso, esta voz lleva inicial minúscula y es un término masculino: “el viacrucis” (o “el vía crucis”).

Lo adecuado es escribir con minúscula el sustantivo “pasión” en esta expresión, ya se considere un concepto o un episodio religioso, ya se utilice solo y referido por antonomasia a la de Cristo, según se indica en el diccionario académico: “la pasión”.

De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, las expresiones que aluden a los episodios relevantes de la historia de las distintas religiones se escriben, como norma general, con minúscula: “la última cena” o “la oración del huerto”.

Se escriben con inicial minúscula términos religiosos como “vigilia”, “eucaristía”, “misa”, “oficios”, “confesión”, “comunión” o “procesión”.

En referencia a un lugar, palabras como “iglesia” o “catedral” pueden escribirse con mayúscula, como parte del nombre propio (“Iglesia de Santa María”, “Catedral de Santiago”), o con minúscula, si aluden de manera transparente a aquello que designan (“iglesia de Santa María”, “catedral de Santiago”).

Salvo que forme parte de un nombre propio, como el de una iglesia o catedral (“iglesia de Santa” “María”) o el de una imagen (“Hoy procesiona San Juan” u “Hoy procesiona “San Juan””), el tratamiento “san” se escribe con minúscula: “Varias tallas de san Juan”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.