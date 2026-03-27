Gobierno de Milei envía al Congreso ley que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada busca "establecer un marco claro y previsible para el derecho de propiedad en la Argentina", según aseguró el Ejecutivo.

El proyecto propone flexibilizar la ley de tierras rurales, que limita la compra de territorios por parte de extranjeros al 15% del total nacional, provincial o departamental y prohíbe la venta de zonas estratégicas con recursos hídricos o fronterizos.

Asimismo, la normativa vigente establece que ninguna nacionalidad específica puede superar el 30% del territorio permitido para la venta y que un mismo titular extranjero puede poseer un máximo de 1.000 hectáreas en la zona de mayor actividad agropecuaria del país.

Según lo detallado por el Ejecutivo, estas restricciones se mantendrán para la compra por parte de Estados extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Las personas privadas extranjeras, en tanto, quedan sujetas a las mismas reglas que los nacionales.

Otra de las normativas que modifica el proyecto presentado es la Ley de Manejo del Fuego, que desde 2020 impide realizar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias intensivas o modificaciones en el uso de tierras incendiadas para evitar la especulación.

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Según informó el Gobierno, "el proyecto circunscribe la restricción a bosques nativos y áreas sensibles según el ordenamiento de cada jurisdicción, y refuerza los mecanismos de prevención e investigación de incendios intencionales".

Esta modificación se produce en el contexto de incendios forestales frecuentes, que cada verano azotan la Patagonia argentina y otras regiones del país y que afectaron, desde mediados del pasado diciembre, unas 64.000 hectáreas de tierra, según las estimaciones de la organización ambientalista Greenpeace.

Además, se impulsará como parte del proyecto una modificación al régimen de expropiaciones estatales, que fije criterios precisos sobre el proceso.

La ley incluye también una agilización del proceso de recuperación de los inmuebles por parte de los propietarios en el marco de procesos judiciales para desalentar la ocupación irregular y una modernización del registro de la propiedad inmueble.