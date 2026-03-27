Hudson Williams de 'Heated Rivalry', protagonizará el suspenso 'Apparatus'

Williams interpretará a Tyler, un conductor de aplicaciones que atraviesa por dificultades económicas y que cree que su suerte cambia cuando conoce a JP (O'Brien), un carismático empresario que le ofrece futuro en su negocio de masajeadores portátiles, pero pronto lo arrastrará "en una violenta espiral descendente".

La película independiente, escrita por Banzhaf y Grayson Moore, tiene previsto comenzar su producción el 30 de marzo en Toronto, según informó The Express Tribune.

O’Brien estrenó recientemente la cinta 'Send Help' junto a Rachel McAdams, la cual recaudó más de 93 millones de dólares. Además, obtuvo una nominación interpretativa en los Premios Spirit de Cine Independiente de este año por su trabajo en 'Twinless' (2025), filme ganador del premio del jurado en el Festival de Sundance.

El actor de 34 años además participa en la próxima cinta de Apple 'Being Heumann', en la que comparte créditos con Mark Ruffalo.

Por su parte, la carrera de Williams despegó exponencialmente tras su participación en el drama romántico deportivo 'Heated Rivalry' que protagoniza junto a Connor Storrie, cuya segunda temporada está pactada para el 2027.

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Próximamente, también aparecerá en la serie de Netflix 'The Altruists'.