Hutíes amenazan con una intervención militar si más aliados de EE.UU. se unen a la guerra

En un pronunciamiento televisado, el portavoz del brazo militar de los hutíes Yahya Sarea aseguró que las fuerzas del grupo tienen "las manos en el gatillo" y están preparadas para intervenir bajo estas condiciones específicas que ampliarían la guerra en la región.
Sarea dijo que estas condiciones incluyen "la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán" y el "uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles" contra Teherán o contra cualquier país musulmán.
"No lo permitiremos", afirmó.
El pronunciamiento también hizo un llamado en contra de la escalada del conflicto por parte de Washington y Tel Aviv, sugiriendo que la respuesta de los hutíes dependerá del desarrollo de su ofensiva.
Estas declaraciones llegan al mes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán, bastión del "Eje de la resistencia" que incluye a los hutíes, entre otros grupos armados de Oriente Medio.
El mar Rojo, una ruta clave para el comercio global, se ha convertido en un punto de debate recientemente a raíz de los ataques previos de los hutíes contra barcos y objetivos comerciales vinculados con Israel, según el grupo.
Cualquier intento de bloquear o interrumpir el tráfico por esta ruta podría tener fuertes implicaciones para el comercio internacional, especialmente a través del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, en la entrada meridional del mar Rojo.
Sarea también pidió un alto inmediato a la "agresión" contra Irán, así como contra el Líbano, Gaza e Irak y pidió que se cumplan los acuerdos relacionados a la guerra en Gaza.
A pesar de las amenazas, el portavoz hutí no hizo mención a los planes u operaciones que las podrían materializar.