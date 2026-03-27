Israel mata a otro palestino en redada dentro de campamento de refugiados en Jerusalén

Con este suceso, ascienden a dos el número de palestinos ejecutados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el citado campamento desde esta madrugada.

"En dos incidentes separados ocurridos en las últimas 24 horas, las fuerzas de las FDI llevaron a cabo operaciones en la zona de Qalandia. Durante estas operaciones, se produjeron disturbios violentos, incluyendo lanzamiento de piedras contra las fuerzas", dijo el Ejército israelí al respecto un comunicado.

Y añadió: "Los combatientes respondieron con fuego contra los principales instigadores. No se registraron bajas entre nuestras fuerzas".

Según la agencia de noticias palestina Wafa, las FDI irrumpieron en el campamento tras el cortejo fúnebre de Mustafa Hamad, quien murió por disparos del propio Ejército la pasada madrugada, y abrieron fuego contra palestinos que salían del cementerio, hiriendo gravemente a Sufian Ahmad Saleh Abu Leil (46 años) en la cabeza e hiriendo a otro joven.

Posteriormente, las fuerzas israelíes allanaron la casa de Mustafa Hamad, mientras francotiradores se apostaban en los tejados de los edificios frente a la entrada del campamento de Qalandia.

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El joven Mustafa Asaad Hamad (22 años) había muerto horas antes en Kafr Aqab, un barrio palestino del norte de Jerusalén, si bien está al otro lado del muro de separación con el que Israel aísla Cisjordania.

Wafa también apuntó a que el tiroteo se produjo a la entrada del campo de refugiados palestino de Qalandia (colindante con Kafr Aqab), mientras que otras tres personas resultaron heridas por los disparos.

Hamad es el último fallecido a causa de las habituales redadas israelíes en Cisjordania que, en un contexto de violencia de colonos judíos radicles que residen ilegalmente en este enclave palestino, han disparado la cifra de víctimas desde que comenzó la guerra con Irán.

Al menos 17 palestinos han muerto desde el pasado 28 de febrero en Cisjordania por ataques del Ejército de Israel o los colonos, en un pico de la ya habitual violencia israelí en Cisjordania.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 27 palestinos han muerto en lo que va de 2026 (en un recuento que no incluye estos últimos fallecidos).

Son más de 1.080 fallecidos desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel intensificó sus ataques en Cisjordania tras los atentados perpetrados por Hamás y otras milicias desde Gaza en territorio israelí.