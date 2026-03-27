Italia dice al G7 que ayudará "con todo esfuerzo necesario" a garantizar el paso por Ormuz

"Italia quiere poner fin a la crisis en Oriente Medio, una guerra que, además de desestabilizar toda la región, tiene graves repercusiones en nuestra economía", afirmó el jefe de la diplomacia italiana en la red social X desde la localidad de Vaux de Cernay.

Tajani reiteró ante sus socios de las siete democracias más industrializadas del mundo -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Japón- el compromiso de su país "con una desescalada y el restablecimiento de la libertad de navegación en Ormuz", bloqueado a raíz de la guerra en Irán.

Por esa razón, adujo, Italia está "en primera línea" en misiones de la Unión Europea (UE) 'Aspides' en el mar Rojo y 'Atalanta' en el océano Índico.

"Contribuiremos con todos los esfuerzos necesarios para garantizar un paso seguro a través del estrecho y proteger nuestras rutas comerciales", aseveró Tajani.

En el frente europeo, el también vicepresidente del Gobierno italiano avanzó su disposición a contribuir a la reconstrucción de Ucrania para reparar la central de Chernóbil y reforzar, dijo, "nuestro respaldo a Kiev en todos los sectores" ante Moscú.

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Italia, además, apoya la acción del G7 sobre los minerales críticos, la seguridad marítima, la lucha al narcotráfico y para "hacer más eficiente la maquinaria de la ayuda humanitaria", añadió.

Por último, Tajani afirmó que su participación en el foro, en el que estuvo entre otros el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se desarrolló "sin ninguna subordinación".

Por último, en un guiño a la política nacional italiana, defendió la "solidez" del Gobierno de Giorgia Meloni, que ha atravesado algunas turbulencias, con la dimisión de una ministra y de dos altos cargos del Ministerio de Justicia a raíz de la derrota de su reforma judicial en un referéndum constitucional.

"Con este Gobierno sólido y políticamente estable estamos en el centro de todas las iniciativas de diálogo y de paz. Somos interlocutores creíbles para nuestros socios", terminó.