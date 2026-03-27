Jueza desestima demanda contra ley de Minnesota que favorece a estudiantes indocumentados

En la demanda presentada en junio de 2025 el Departamento de Justicia alegaba que Minnesota violaba la ley federal al otorgar la tarifa de matrícula para indocumentados mientras no brindaba el mismo beneficio a ciudadanos estadounidenses que no vivían en el estado.

La jueza de distrito de los EE.UU. Katherine Menendez dijo en su fallo que el argumento de la Administración Trump no era válido porque la ley de Minnesota, que otorga las tarifas especiales, requiere que el estudiante haya asistido a una escuela secundaria en el estado y no exige específicamente la residencia.

El estado, golpeado por una escalada de operativos migratorios en enero pasado, que se saldó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban, se alza con una victoria.

Durante el año académico 2023-2024, aproximadamente 500 estudiantes recibieron subvenciones estatales en virtud de la ley conocida como 'Minnesota Dream Act'.

Esta cifra representa menos del 1 % del total de solicitantes de ayuda financiera en ese estado, según datos citados por Sahan Journal.

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El Gobierno Trump ha demandado a otros estados que han favorecido a los estudiantes indocumentados con tarifas reducidas como residentes. Texas fue el primer estado en imponer la restricción y eliminar una ley estatal aprobada en 2001 con apoyo bipartidista.