Kim Jong-un celebra que la relación entre Pekín y Pionyang está "alcanzando nuevas cotas"

"Me complace constatar que las relaciones tradicionales entre la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) y China están alcanzando nuevas cotas (...), de acuerdo con el importante acuerdo alcanzado en la reunión que mantuvimos en septiembre del año pasado", escribió Kim en un mensaje enviado el viernes y publicado este sábado por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

En su mensaje, el líder del hermético régimen agradeció a Xi sus felicitaciones por su reelección al frente del Comité de Asuntos de Estado norcoreano, el cargo más alto del principal órgano de orientación política del país.

Kim prometió además continuar desarrollando los vínculos entre Pionyang y Pekín "con el socialismo como núcleo".

En un mensaje anterior, Xi había destacado el valor de las relaciones entre Pekín y Pionyang y dijo que otorga una "gran importancia" al desarrollo de los lazos bilaterales.

Ambos líderes se reunieron en septiembre del año pasado en Pekín, tras un desfile militar para marcar el 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico en el que el norcoreano estuvo sentado a la izquierda de Xi, quien tenía al presidente ruso, Vladímir Putin, a su derecha.

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La imagen, de gran carga simbólica, supuso la primera ocasión en 66 años en que los líderes de China, Rusia y Corea del Norte aparecían juntos en público, y fue interpretada como un intento de restablecer la sintonía tras las tensiones derivadas de la cooperación militar entre Pionyang y Moscú en la guerra en Ucrania.