La alemana Rheinmetall y la española Indra acuerdan profundizar su cooperación estratégica

El siguiente paso es constituir una empresa conjunta a finales de este año con el fin de licitar en un contrato del Ejército español para la adquisición de hasta 3.000 camiones militares, precisó la firma germana en un comunicado.

Con este acuerdo, ambas empresas pretenden ampliar su actual colaboración y abordar conjuntamente futuros proyectos en el ámbito de las tecnologías modernas de defensa y seguridad.

Esto incluye la modernización de vehículos blindados sobre orugas, actividades en el ámbito de los vehículos de apoyo táctico, así como la participación conjunta en una solución para vehículos de combate de infantería tácticos sobre orugas y la creación de consorcios para oportunidades en el sector de los camiones logísticos.

El acuerdo va más allá de los vehículos de combate y abarca otras áreas de negocio, entre ellas la de soluciones de comunicación espacial.

El objetivo es desarrollar soluciones innovadoras para las fuerzas armadas y, al mismo tiempo, reforzar a largo plazo la base industrial europea en el sector de la defensa, subrayó Rheinmetall.

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Armin Papperger, consejero delegado de Rheinmetall, habló de "una combinación perfecta" al señalar que "Indra es líder del mercado en España y Rheinmetall es líder de mercado en Alemania".

Papperger destacó la intención de colaborar en vehículos, satélites, electrónica y sistemas navales, con las dos licitaciones del Gobierno español para hasta 3.000 camiones militares y varios cientos de vehículos tácticos por varios miles de millones de euros como punto de partida de esta colaboración.

"Con este memorando de entendimiento, Rheinmetall e Indra envían una señal clara a favor de una mayor cooperación europea en el sector de la defensa entre Alemania y España. Juntos, aunamos nuestra experiencia tecnológica para desarrollar soluciones de alto rendimiento y orientadas al futuro para nuestros clientes", agregó.

El memorando de entendimiento establece el marco para una cooperación más intensa a lo largo de toda la cadena de valor, desde la integración hasta la producción y el servicio, precisa Rheinmetall.

"La relación de confianza a largo plazo que hemos establecido con Rheinmetall nos permite explorar nuevas áreas de colaboración para ofrecer sistemas cada vez más avanzados, a una velocidad cada vez mayor, al tiempo que garantizamos la futura posición de liderazgo de la industria europea a nivel mundial", señaló por su parte el presidente de Indra, Ángel Escribano.

"Indra demuestra una vez más su capacidad para forjar alianzas que nos permiten acelerar la entrega de los sistemas que nuestros clientes necesitan, reafirmando nuestro compromiso con Europa y sus aliados para reforzar la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica", añadió el consejero delegado del Grupo Indra, José Vicente de los Mozos.