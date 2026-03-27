La Bolsa de Londres cierra casi plana y vuelve a quedar por debajo de los 10.000 puntos

El índice principal, el FTSE 100 o 'footsie', perdió apenas 4,82 puntos, hasta quedar en 9.967,35. El secundario FTSE 250, que agrupa a empresas principalmente británicas, perdió por su parte un 1,56 % hasta quedarse en 20.964,75 puntos.

El 'footsie' arrancó la semana en 9.768 puntos, y fue ganando posiciones hasta superar los 10.000 en varios momentos el miércoles y jueves, para volver a caer de nuevo hoy.

El mercado sigue de cerca las posibles negociaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra iniciada por la primera potencia mundial e Israel el 28 de febrero, pero la incertidumbre sobre su final y los mensajes contradictorios llegados desde la capital estadounidense ya no tienen efectos inmediatos.

"(El presidente estadounidense Donald) Trump aparenta estar perdiendo el control de los mercados. Los inversores ya no parecen tomar sus palabras al pie de la letra; es más, están empezando a operar contra ellas, esperando a ver pruebas tangibles antes de reaccionar", apuntó hoy Fawaz Razaqzada, analista de mercado e Forex.com.

Parecida lógica puede aplicarse al barril de brent: el anuncio ayer de Trump de que la ofensiva contra Irán se retrasará hasta al menos el 6 de abril no calmó el nerviosismo del mercado petrolero, y ahora mismo se cotiza a 111,66 dólares el barril

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No ayudó el hecho de que dos cargueros chinos tuvieran que dar media vuelta al acercarse al estrecho de Ormuz, una señal que fue entendida como un mensaje claro de que Irán no piensa aflojar su control sobre esa vía vital para el crudo mundial.

Entre las empresas que hoy arrastraron a la baja al parqué londinense estuvieron la energética Metlen (-8,63 %), la de ingeniería aeroespacial y de defensa Babckock (-4,70 %) y la constructura Barrat Redrow (-4,70 %).

Por el contrario, de las que subieron hoy destacan la farmacéutica Astrazeneca (3,41 %), y las mineras Endeavour (1,91 %) y Rio Tinto (1,79 %).

En el resto de Europa las bolsas también cierran hoy a la baja, con caídas más acusadas que la de Londres: así, el CAC-40 de París pierde un 0,87 %; el Ibex-35 madrileño, un 0,95 %; el DAX de Fráncfort, un 1,38 % y el FTSE MIB de Milán, un 0,74 %.