La Bolsa de París cae un 0,87 % lastrada por la incertidumbre de la coyuntura global

Al finalizar la jornada, que abrió en verde pero inmediatamente sucumbió al pesimismo, el selectivo parisino se ubicó en los 7.701,95 puntos.

El volumen de intercambios fue moderadamente alto, con operaciones valoradas en 4.260 millones de euros.

De las 40 empresas del indicador, 31 cerraron a la baja, una concluyó sin cambios y 8 lo hicieron con subidas.

Las pérdidas más notables las anotaron el fabricante de componentes eléctricos Schneider Electric (-3,78 %), el especialista en sistemas eléctricos Legrand (-2,83 %) y el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (-2,71 %).

Por el contrario, las ganancias más notables fueron para la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (7,94 %), los laboratorios Sanofi (1,04 %) y el fabricante de gases para la industria Air Liquide (0,95 %).