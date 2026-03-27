La Bolsa de São Paulo sube un 3,0 % en la semana pese a la incertidumbre en Oriente Medio

Ad portas de que se cumpla un mes del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, que comenzaron el 28 de febrero, el conflicto continúa sin señales claras de tregua.

Esta semana la incertidumbre se intensificó en el mundo entero, luego de las tensiones vistas en las conversaciones, que llevaron a prorrogar la tregua de ataques contra instalaciones petroleras iraníes dada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado de América Latina, terminó la sesión de este viernes en los 18.556 puntos y encadenó su segunda baja.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,28 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,240 reales para la compra y 5,241 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña acumuló una caída de 1,26 % frente al billete verde.

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La subida de los precios internacionales del crudo por la situación que se vive en Oriente Medio mantienen disparados los precios del crudo y el efecto del alza sigue reflejándose en los papeles de la estatal Petrobras.

Los títulos ordinarios de la petrolera brasileña se apreciaron un 1,74 % y los preferenciales un 2,89 %. Estos últimos, además, estuvieron en el grupo de las mayores ganancias y fueron por segundo día consecutivo los más negociados de la jornada.

Las acciones del Ibovespa con las mayores subidas fueron las ordinarias de la gigante cárnica MBRF (+6,07 %) y las preferenciales de la cadena de supermercados Assai (+5,85 %).

En cuanto a las pérdidas, los papeles preferenciales de la petroquímica Braskem fueron nuevamente los más depreciados tras conocerse los resultados de 2025, con una caída del 10,84 %.

En el cuarto trimestre de 2025, la compañía duplicó sus pérdidas hasta los 2.105 millones de dólares, frente al mismo período del año pasado, casi la totalidad de las registradas en el año (2.090 millones de dólares, un 9 % menos que en 2024).

El volumen negociado este martes superó los 26.262 millones de reales (5.011 millones de dólares), en más de 3,5 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.