La deuda externa de Argentina alcanza un récord de 320.305 millones de dólares

Según indicó en un informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este ascenso se debió principalmente al incremento del endeudamiento del Gobierno general (el Estado nacional y las provincias), que creció en 3.647 millones de dólares.

El endeudamiento de las sociedades captadoras de depósitos se incrementó durante el cuarto trimestre en 2.777 millones de dólares, mientras que la deuda del Banco Central disminuyó en 310 millones de dólares.

De acuerdo con los datos oficiales, en el cuarto trimestre el ‘stock’ de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal se incrementó en 44.168 millones de dólares con respecto al mismo período de 2024.

El nivel de endeudamiento bruto a valor nominal registrado a finales de diciembre pasado es el más alto en las series históricas del Indec, iniciadas en 1994.

En lo que va del Gobierno de Javier Milei, que comenzó en diciembre de 2023, la deuda externa bruta de Argentina a valor nominal creció en 34.354 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto, el ‘stock’ de deuda externa bruta total de Argentina, pero medido a valor de mercado, ascendía al finalizar el cuarto trimestre de este año a 304.862 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 5.677 millones con respecto al tercer trimestre de 2025.

En términos interanuales, la deuda a valor de mercado subió en 50.852 millones de dólares, desde los 254.010 millones de dólares que se computaban a finales del cuarto trimestre de 2024.

La deuda del Gobierno está compuesta por 100.760 millones de dólares en concepto de préstamos y por 74.239 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal, pero cuyo valor de mercado es de 58.809 millones, lo que evidencia la menor valuación de mercado de los bonos soberanos argentinos.

En tanto, la deuda con el FMI ascendía a finales del cuarto trimestre a 57.230 millones de dólares, con una reducción en 63 millones respecto al trimestre anterior.

En total, la deuda con organismos internacionales se incrementó en el cuarto trimestre en 1.810 millones de dólares.