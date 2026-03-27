La inflación en España se eleva al 3,3 % en marzo tras subir los carburantes por la guerra

De acuerdo con el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), también han influido al alza en la inflación, aunque en menor medida que los carburantes, el aumento de precio del gasóleo para calefacción y el menor descenso que hace un año de la electricidad.

La tasa estimada para la inflación subyacente, que es el índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantuvo en el 2,7 % interanual, igual a la registrada en febrero.

El Ministerio de Economía explicó en un comunicado que el comportamiento de la electricidad contribuyó a amortiguar la inflación en marzo, dado que la apuesta por las renovables —que hoy fijan el precio de la luz en el 84 % de las horas, frente al 25 % de 2019— está actuando "como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán".

Economía defiende que su plan de respuesta, convalidado este jueves en el Congreso, está diseñado para que este impacto externo "no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares".

Esta semana, según sus datos, los carburantes ya están bajando como consecuencia de las rebajas fiscales incluidas en el decreto ley que está en vigor desde el 21 de marzo, aunque siguen presionados al alza por la cotización del petróleo, los fletes y los márgenes de refino.

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El petróleo brent, que antes de la guerra cotizaba a alrededor de 70 dólares el barril, comenzó este viernes la sesión cerca de los 110 dólares por barril.

De acuerdo con los datos publicados hoy por el INE, solo en marzo, en comparación con febrero, los precios de consumo subieron un 1 %, presumiblemente también por el impacto de las gasolinas.

El IPC armonizado (IPCA), que proporciona una medida común de la inflación que permite realizar comparaciones internacionales, se situó también en el 3,3 % interanual, ocho décimas más que en febrero, y subió un 1,5 % en comparación mensual. La inflación subyacente del IPCA se situó en el 2,8 %.