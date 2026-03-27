La inteligencia de Somalia mata a dos líderes del grupo yihadista Al Shabab

Las fuerzas somalíes, en colaboración con socios internacionales, eliminaron el pasado 15 de marzo al jefe de los comandos suicidas y anterior líder de inteligencia, Suleyman Omar Fidow, conocido bajo los alias de Faruq, Mohamed Abdullahi y Ali Saeed, en la localidad de Ugunji, en la región de Bajo Shabelle (sur), según un comunicado recogido este viernes por medios locales.

Unos días después, el 19 de marzo, acabaron con el responsable de importación de armas y explosivos del grupo, Abdihamid Ali Abdullahi Macalin, en una operación realizada entre los distritos de Kuunyo Barrow y Jilib, en la región de Juba Central, también en el sur.

En el momento de su muerte, Macalin se estaba preparando para asumir el puesto de jefe de explosivos tras la eliminación en diciembre del anterior responsable, Injineer Ismail, según la NISA.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

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El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.