La mujer de Pedro Sánchez citada como testigo en una investigación de la Fiscalía Europea

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, alude a esta citación en un recurso presentado contra un auto del juez Juan Carlos Peinado, que propuso, en otro procedimiento, que un jurado popular la juzgue por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida de marcas.

Fuentes jurídicas confirmaron a EFE este viernes la citación de Gómez por la Fiscalía Europea, sin concretar cuándo sería la declaración como testigo.

Con esa citación, la defensa de Gómez aduce que la esposa de Pedro Sánchez no está siendo investigada por los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, a los que Peinado alude en su auto sobre el jurado popular.

La Fiscalía Europea asumió la investigación en cuestión porque afectaba a la adjudicación de varios contratos para el desarrollo de actividades de formación financiadas por el Fondo Social Europeo de la UE, e investiga por ello a Barrabés y un directivo de la entidad pública Red.es.

Barrabés fue director del máster de la cátedra universitaria que codirigía con Begoña Gómez y fue beneficiario de varios contratos adjudicados a una unión temporal de empresas por Red.es, financiados con fondos europeos.