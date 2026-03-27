La ONU anuncia un grupo de trabajo para facilitar el comercio de materias primas en Ormuz

"El objetivo principal de este grupo es desarrollar y proponer mecanismos técnicos diseñados específicamente para satisfacer las necesidades humanitarias en el estrecho de Ormuz, inspirándose en otras iniciativas de las Naciones Unidas", explicó en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, quien informó sobre la medida.

Este nuevo mecanismo tiene como objetivo facilitar el comercio de fertilizantes, incluido el transporte de materias primas, y su puesta en marcha se llevará a cabo "en estrecha consulta con los Estados miembro permanentes, respetando la soberanía nacional y los marcos jurídicos internacionales".

"Si se desarrolla con éxito, también generaría confianza entre los países miembros respecto al enfoque diplomático del conflicto y constituiría un paso valioso hacia una solución política más amplia", aseguró.

El portavoz indicó que a medida que el conflicto en Oriente Medio "amenaza con intensificarse", las interrupciones en el comercio marítimo "podrían generar repercusiones en las necesidades humanitarias y la producción agrícola en los próximos meses".

El grupo de trabajo estará dirigido por el director ejecutivo de la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, e incluirá a representantes de la Organización Marítima Internacional (OMI), la Cámara de Comercio Internacional y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

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Al ser preguntado por la prensa, Dujarric recalcó que en los últimos días, Guterres ha hablado por teléfono con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, el de Egipto, Badr Abdelatty, y el de Pakistán, Ishaq Dar.

Irán ha dicho en los últimos días que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a la república islámica pueden transitar por el estrecho de Ormuz, por el que circula una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

Sin embargo, hoy se impidió a dos buques chinos transitar por la ruta, lo que indica que Irán continúa bloqueando el tráfico a través de esta vital ruta marítima.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la víspera que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.