La Policía brasileña lanza una gran operación contra precios abusivos en las gasolineras

La operación, que contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y de la Agencia Nacional del Petróleo y el Gas (ANP, regulador), se desarrolló en las capitales de 12 de los 27 estados brasileños, incluido el Distrito Federal de Brasilia, señaló la corporación en una nota.

Los agentes fiscalizaron gasolineras y otros puntos de venta en esa docena de ciudades a fin de identificar "prácticas irregulares de aumento de precios" y "fijación de precios entre empresas competidoras", entre otras posibles conductas abusivas.

Las autoridades brasileñas advirtieron que este tipo de prácticas pueden acarrear cargos ante la Justicia por delitos contra el orden tributario y económico.

En las dos primeras semanas del conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero, el precio del diésel subió alrededor de un 20 % y la gasolina, un 6 %, en Brasil, según los datos de la ANP.

No obstante, desde el Gobierno federal sospechan que algunos puntos de venta han aprovechado la coyuntura para disparar todavía más los precios.

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ya había anticipado esta semana que iban a incrementarse las acciones de fiscalización en el país contra los "maleantes" que están lucrándose "a costas del sufrimiento" ocasionado por la guerra en el golfo Pérsico y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

En paralelo, el Ejecutivo progresista ha suspendido dos impuestos federales sobre el diésel y otorgado una subvención económica por litro a productores, distribuidores e importadores.

Sin embargo, el sector de combustibles considera "insuficiente" ese conjunto de medidas e incluso algunos gremios de camioneros han amenazado con una huelga nacional, si la Administración no amplía ese paquete de acciones.