La primera casa cultural de Palestina en Portugal abre con el fin de romper estereotipos

Situada en el barrio lisboeta de Alcântara, la Casa Palestina nace con la aspiración de ser un punto de encuentro del arte y la cultura de esa parte del mundo con Portugal.

Una de sus fundadoras, la palestina Dima Akram, explicó a EFE sentada en un banco en el patio que da la bienvenida al centro que el proyecto nació hace dos años cuando conoció a través de su proyecto Monte de los Olivos a artistas palestinos en la capital lusa.

"La idea evolucionó, queríamos un sitio más grande, un lugar que hablara de arte, cultura y la historia palestina de manera diferente a como Occidente nos retrata, los palestinos son siempre vistos como terroristas en vez de propietarios de tierra o gente con derechos o personas que desde hace tiempo han determinado su propio destino", destacó Akram, que lleva tres años y medio en el país ibérico.

A la iniciativa se unieron más palestinas y portuguesas y el proyecto comenzó como una organización de mujeres sin ánimo de lucro.

El espacio cuenta con un salón de actos, una biblioteca y una tienda, entre otros.

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Otra de las fundadoras, la portuguesa Carolina Pereira, dijo a EFE que la ubicación del centro es simbólica por el hecho de estar en el barrio lisboeta de Alcântara, palabra que viene del árabe y que significa puente.

"Esta era una antigua casa de fado, tenemos fotografías de esta casa desde 1800, es muy antigua", detalló Pereira, quien indicó que quieren "honrar" la historia de este lugar, que en el pasado se llamaba 'Timpanas'.

Agregó que el lugar tenía todo lo que necesitaban con dos espacios diferentes y zona para oficinas, y que lo reformaron con la ayuda de voluntarios, como ha ocurrido también con su financiación.

"Ahora esperamos que con la apertura y la venta de productos palestinos, la tienda, los libros y las cosas que vamos a tener aquí, con los eventos y la venta de entradas, podamos continuar manteniéndonos", remarcó.

Pereira afirmó que el centro no es neutro y que quieren "una Palestina libre", pero matizó que en el proyecto participan personas con ideas diferentes de lo que eso significa.

"Queremos educar, concienciar, movilizar a más personas -apuntó-, pero también queremos y es muy importante para nosotros que este espacio genere un cambio concreto, nos gustaría mucho que de aquí surgiesen proyectos de ley, por ejemplo, en Portugal, campañas, que se organizasen marchas y que se logre crear un cambio real en la relación entre Portugal y Palestina", reflexionó.