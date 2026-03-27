La rupia india toca un mínimo histórico y se encamina a su peor cierre en una década

La moneda india cedió un 0,6 % para situarse en las 94,6525 unidades por dólar, superando el récord previo de 93,98 alcanzado a principios de esta semana, acumulando una depreciación de aproximadamente el 4 % desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero y una caída superior al 10 % desde el comienzo del año fiscal el 31 de marzo de 2025.

"Los analistas han recortado las previsiones de crecimiento para la India; algunos anticipan, además, subidas de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de la India (banco central) en los próximos 12 meses, dado que los efectos colaterales de la crisis amenazan con impulsar la inflación", indicó en su análisis diario la consultora independiente EForex.

Aun si se lograra evitar un conflicto prolongado, el análisis de la firma considera que "existe una posibilidad realista de que la rupia supere el nivel de las 98 unidades por dólar este año, una presión que derivaría principalmente del saldo de la cuenta corriente de la India".

Este desplome supone la mayor pérdida de valor de la moneda en un solo año desde hace una década, rompiendo una racha de estabilidad que el país había logrado mantener por años.