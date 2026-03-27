La tasa de desempleo en Brasil continúa al alza y sube al 5,8 % en febrero

El incremento obedece a la pérdida de puestos de trabajo principalmente en los sectores de salud, educación y construcción, algo habitual a comienzos de año, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Con todo, ese 5,8 % es el menor porcentaje para un trimestre concluido en febrero desde el inicio de la serie histórica, en 2012.

El índice de informalidad se ubicó en febrero en el 37,5 % de la población ocupada, sin variaciones con respecto a enero.

Después de alcanzar mínimos históricos en diciembre, la tasa de desempleo empieza a reflejar en este inicio de 2026 la desaceleración de la economía brasileña, que empezó en el segundo semestre de 2025, arrastrada por los elevados tipos de interés, hoy en el 14,75 % anual.

Brasil, la mayor economía de América Latina, creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024, y para este año algunas previsiones estiman una expansión inferior al 2 %.

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En este contexto, la población ocupada cayó un 0,8 % en los últimos tres meses, hasta los 102,1 millones.

No obstante, el Banco Central de Brasil afirmó en un informe divulgado esta semana que aún observa un mercado laboral "resiliente", a pesar del enfriamiento de la economía y la creciente incertidumbre en el escenario internacional por la guerra en Oriente Medio.

En este sentido, el emisor dejó en duda una nueva rebaja de los tipos, que redujo en 0,25 puntos la semana pasada, ante el temor, como consecuencia de la guerra en Irán, de un repunte de la inflación, hoy en el 3,81 % interanual, por debajo del techo de la meta para este año, que es del 4,5 %.