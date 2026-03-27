La tasa de desempleo en México se sitúa en el 2,6 % en febrero

El dato sobre desempleo es ligeramente mayor al 2,5 % del mismo mes de 2025, y también supera al 2,4 % de diciembre de 2025, precisó el organismo autónomo en su reporte.

La población desocupada fue de 1,6 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) de 2,6 % de la PEA. Respecto a febrero de 2025, la población desocupada aumentó en 76.000 personas y la TD se elevó 0,1 %, detalló el Inegi.

La PEA del segundo mes del año llegó a 61,9 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59 % y una población activa mayor en 1,2 millones a la de febrero de 2025.

De la PEA, 41,4 millones de personas estuvieron ocupadas durante febrero, 294.000 más que en el mismo mes de un año antes.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4,2 millones, el 7 % de la población ocupada, porcentaje mayor al 6,3 % que se registró en febrero de 2025.

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Los trabajadores informales en febrero totalizaron 33 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en 54,8 %.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44,6 % del total en servicios, en comercio 19,6 %, en manufacturas el 16,2 %, en actividades agropecuarias 10,2 % y en construcción 8 %.

Mientras que en ‘otras actividades económicas’, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0,7 %, y otro 0,7 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en octubre fue de 24,5 millones y la masculina de 35,8 millones, con una tasa de participación del 45,3 % en mujeres en edad de trabajar y del 74,5 % en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0,6 % en el 2025, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento del 1,5 % del PIB en 2024.