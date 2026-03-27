Las bolsas europeas abren levemente al alza tras ampliarse el plazo para negociar en Irán

En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,08 % y cambiándose a 1,152 dólares, la bolsa que más sube es la de Londres, el 0,37 %; seguida de Milán, el 0,32 %; Madrid, el 0,23 %; París, el 0,11 %; y Fráncfort, el 0,05 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también ha abierto levemente al alza, con el 0,08 %.

Los mercados muestran cautela a pesar de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya ampliado de nuevo el plazo para negociar con Irán otros diez días, hasta el próximo 6 de abril.

Mañana, sábado, se cumple un mes del inicio de la guerra en Irán y su fecha de finalización es aún muy incierta, lo que ha llevado de nuevo a la subida del precio del petróleo.

En el caso del Brent, de referencia en Europa, la revalorización es del 0,93 %, hasta los 102,82 dólares el barril; mientras que en el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., es del 0,70 %, hasta los 95,10 dólares.

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El precio del gas natural TTF sube el 2,23 %, hasta los 56,45 euros el megavatio/hora.

El oro y la plata ganan el 1,45 % (hasta los 4.473 dólares la onza) y el 2,27 % (hasta los 69,45 dólares), respectivamente.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró con una caída del 0,43 %, la Bolsa de Seúl mixta, con el Kospi bajando el 0,40 %, y el Kosdaq subiendo el 0,43; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái sumó el 0,63 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 1,13 %; y el Hang Seng, de Hong Kong, a falta del cierre, sube el 0,63 %.

Los futuros de Wall Street avanzan alzas: del 0,16 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,25 % para el S&P 500 y del 0,22 % para el Nasdaq, tras cerrar ayer con caídas del 1,01 %, 1,74 % y 2,38 %, respectivamente.

En la agenda macroeconómica del día destaca el dato de inflación en España, que subió en marzo al 3,3 % interanual, un punto más que en febrero, como consecuencia del encarecimiento de los carburantes tras la subida del petróleo provocada por la guerra en Oriente Medio, para llegar así a un nivel que no se alcanzaba desde junio de 2024.

En la eurozona, el BCE también publicará sus expectativas de IPC a un año y a 3 años del mes de febrero, y en EE. UU. se conocerá el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de final de marzo.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 3,100 %, mientras que la del español avanza hasta el 3,643 %.

El bitcóin cae un 0,77 %, hasta 68.429,8 dólares. EFECOM